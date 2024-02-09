Çağlayan Adliyesi’nde saldırı soruşturması: 96 şüpheli adliyeye sevk edildi

Çağlayan Adliyesi’nde polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 96 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 96 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinden polis otobüsleriyle çıkartılan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler daha sonra adliyeye götürüldü.

Ne olmuştu?

Çağlayan Adliyesi’nde salı günü öğleden sonra silahlı saldırı düzenlenmişti. İki saldırgan öldürülmüştü. Üçü polis, altı kişi yaralanmıştı. Bir sivil hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı DHKP/C’nin yaptığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiğini ve operasyonların devam ettiğini söylemişti.