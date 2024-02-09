İrlanda kadın basketbol takımı, İsrailli sporcuların elini sıkmayı reddetti

İrlanda kadın basketbol takımı, EuroBasket 2025 eleme maçının öncesinde İsrailli sporcularla el sıkışmayı reddetti.

İrlanda (solda) ve İsrail (sağda) takımları. Fotoğraf: İrlanda Basketbol Federasyonu

Dün İsrail ve İrlanda kadın basketbol takımları EuroBasket 2025 elemelerinde karşılaştı. İsrail maçı 87-57 kazandı.

Maçtan bir gün önce İsrailli oyuncu Dor Saar, İrlandalı oyuncuları ‘epey Yahudi karşıtı’ bulduğunu söylemişti. İrlanda bu yorumları ‘kışkırtıcı’ ve ‘tamamen yanlış’ bulmuştu.

İrlanda da buna tepki olarak maç öncesinde yapılan seremoniye katılmayı reddetti. İrlandalı oyuncular milli marşın okunması için sahanın ortasına değil, takım için ayrılan yedek kulübesinde dizildi.

Ayrıca İrlandalılar İsrailli sporcuların elini sıkmadı.

Boykot çağrıları

Hamas-İsrail savaşından dolayı Letonya’nın başkenti Riga’ya taşınan maçın boykot edilmesi için İrlanda kamuoyunun yoğun baskısı bulunuyordu.

İrlanda Basketbol Federasyonu’nun yöneticilerinden John Feehan, maçın boykot edilmesi halinde ağır para cezalarıyla karşılaşacaklarını ve turnuvadan men edileceklerini açıklamıştı. Feehan bu durumun ayrıca kadın basketbol takımının uluslararası arenada önümüzdeki yıllarda kötü etkileyeceğini kaydetmişti.