Kurtulmuş’a göre Atalay’ın vekilliği ‘teamüllere uygun’ düşürüldü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay’ın vekilliğin düşürülmesinin ‘teamüllere tamamen uygun’ olduğunu savundu.

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AYM, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay bu kararları tanımamıştı.

Bu kararların ardından gözler Meclis’e çevrilmişti. TBMM Genel Kurulu Kurtulmuş, yurtdışında olduğu için TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın başkanlığında toplanmış ve Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okumuştu.

Habertürk TV canlı yayına katılan Kurtulmuş konuya ilişkin şunları dedi:

“Teamüllere tamamıyla uygun bir uygulama yapılmıştır. Can Atalay’ın bu kararıyla ilgili süreçte öncelikle, birinci aşamada biz Meclis Başkanlığı olarak beklettik. Hem sürecin tamamlanması hem de ola ki yeni bir hak ihlali kararı verilirse yerel mahkemenin uyma ihtimali dolayısıyla bir süre beklettik. Sonunda Anayasa’nın amir hükmü gereğince kesinleşmiş yargı hükmünün Meclis’te okunmasının zarureti var.

Can Atalay’ın kimliğini bir tarafa bırakarak konuşmak gerekirse. Hakikaten az görülür bir mesele ortaya çıktı. İki yargı kurumu açısından içtihat, görüş farklılıkları ortaya çıktı. Türkiye’de anayasa değişikliğine hayati ihtiyaç vardır. 12 Eylül Anayasası erkler arasındaki tanımları zaman zaman muğlak hale getirerek, bazı potansiyel tartışma alanları bünyesinde barındıran anayasa.”