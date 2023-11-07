Akşam Postası / 7 Kasım 2023

Meclis ‘diş gösterdi’: ‘İsrail’e destek veren’ şirketlerin ürünleri satılmayacak

Meclis yerleşkesindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında ‘İsrail’e destek veren’ şirketlerin ürünleri satılmayacak.

Bakan Özhaseki: İstanbul’a birkaç senede 500-600 bin konut yapacağız

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “İstanbul’a birkaç sene içinde 500-600 bin konut yapacağız” dedi. Bakan buna bağlı olarak bir yıl içinde konut fiyatlarının da düşeceğini öne sürdü.

Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Süper Kupa çağrısı: Türkiye’de oynansın

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa’nın Suudi Arabistan’da değil, Türkiye’de oynanması için çağrıda bulundu.

‘Tabii ki de geçmem’ demişti: İYİ Partili vekil AKP’ye geçti

Seçimden önce “AKP iktidarda kalırsa, AKP’ye geçer misiniz” sorusuna “Tabii ki geçmem. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız” diye cevap veren İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AKP’ye geçti.

Habertürk, Hamas’ın saldırılarına ‘terörist eylem’ diyen editörünü sahadan çekti

Habertürk, Hamas’ın 7 Ekim saldırılarına ‘terörist eylem’ diyen dış haberler editörünü sahadan çekti.

Analiz: Çalışanları ofise zorlamak verimsiz bir kontrol çabası

Business Insider yazarı Ed Zitron, şirketlerin gerekçelerini analiz ederek ev yerine ofisten çalışmanın ‘verimlilik’ten ziyade ‘patronların çalışanları kontrol etme arzusu’ olduğunu ortaya koydu.

Madencilik şirketinin borsadaki işlem tarihi belli oldu

Halka arz edilen Tureks Turunç Madencilik yarından itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlıyor.

İtalya, Airbnb’nin 779 milyon avrosuna el koydu

Kısa süreli konut kiralama şirketi Airbnb İtalya’da vergi kaçırmakla suçlandı. Şirketin 779 milyon avrosuna (yaklaşık 23 milyar 712 milyon lira) el konuldu.