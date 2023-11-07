KYK yurt müdürlüklerine usulsüz atanan 199 kişinin ataması mahkemece iptal edildi

MEHMET BARAN KILIÇ

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın KYK yurtlarına usulsüz bir şekilde yaptığı 199 müdür ataması mahkeme tarafından iptal edildi.

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Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Büro-İş), Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın KYK yurtlarına yaptığı müdür atamalarının usulsüz olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Sınavsız atama yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 28 Şubat 2023 tarihinde bakanlık oluruyla, 199 kişiyi sınavsız ve doğrudan çeşitli illerdeki KYK yurtlarına müdür olarak atadı.

Büro-İş Sendikası’ysa yurt müdürlüğü kadrosunun ‘görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabii’ bir kadro olduğunu ve bu nedenle, bu kadroya atanacak kişilerin ‘görevde yükselme ve yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olması gerektiği’ gerekçesiyle atamaları yargıya taşıdı.

Bakanlık, söz konusu atamaların 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’na 703 sayılı KHK’nın 12’nci maddesiyle 2 Temmuz 2018’de eklenen ‘Personel Devri’ başlıklı geçici 16’ncı maddesi kapsamında yaptığını savundu. Söz konusu maddeyle, ‘her bir kadroya bir defaya mahsus olmak üzere’ gençlik ve spor ilçe müdürü, gençlik merkezi müdürü, yurt müdürü ve sporcu eğitim merkezi müdürü kadrolarına, gerekli şartları taşıyanlar doğrudan atanabiliyor.

Mahkeme dayanaksız buldu

20 Ekim 2019’daysa ‘Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar ve Hizmet Gurupları’ başlıklı yönetmeliğine yeni bir hüküm getirildi. Buna göre yurt müdürü dahil pek çok kadroya yapılacak atamaların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olma şartı getirildi.

Mahkeme, 3289 sayılı kanun kapsamında 8 Temmuz 2019’da bir kişiyi bir KYK yurdunun müdürlüğüne atadığını ve bu nedenle bakanlığın sınavsız bir şekilde başka kişileri yurt müdürlüğüne atayamayacağını belirtti.

Ayrıca mahkeme, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının 2021’de yapıldığını ama 2022’de yapılmadığını kaydetti.

Mahkeme bu nedenle atamaların kanuni dayanağının olmadığını belirterek atamaların iptaline karar verdi.

‘Liyakatsiz atamalar iptal edildi’

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, konuyla ilgili şunları söyledi:

*‘Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına’ tabi yurt müdürü, gençlik merkezi müdürü, sporcu/spor eğitim merkezi müdürü kadrolarına gençlik ve spor bakanlığı 28 Şubat 2023 ve 28 sayılı tek işlemle toplu olarak 199 müdür ataması yapıldı. Büro-İş Sendikası olarak bu atama işlemine karşı açtığımız dava sonucunda idare mahkemesi liyakatsiz olarak yapılan 199 atamayı iptal etti.

Başka usulsüz atamalar da var

*Gençlik ve spor bakanlığı tek kalem atama işleminin iptal edilmesine karşı tedbir amaçlı bu kez cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi öncesi 3 Mayıs 2023’te il bazında farklı olur yazılarıyla 80 ilçe müdürü, 130 tane gençlik merkezi müdürü ataması yapıldı. İl bazında hangi ilde söz konusu atamalar yapıldıysa orada davalar açıyoruz.

*Sendikamız üyesi personeli yazılı sınavı dereceyle kazandığı halde sözlü sınavda eleyip yurt müdürü yapmadılar. Dava ettik sözlü sınavı iptal ettirdik yeniden mülakata aldılar yeniden elediler. Yeniden dava ettik yeniden kazandık. Halen daha bekletiyorlar.