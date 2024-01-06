Akşam Postası / 6 Ocak 2024

İsias Otel davasında ara karar çıktı

6 Şubat’taki depremlerde 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki İsias Oteli davasında konuşan otel sahibi Ahmet Bozkurt, “Burada suçlu varsa o da depremin şiddeti” dedi. Ayrıca davada ara karar çıktı.

Erdoğan Blinken’ı ağırladı: F-16 sürecinin sonuçlanması istendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı ağırladı. Fidan, muhatabına Türkiye’nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini söyledi.

Bahçeli AYM kararını tanımayan hakimleri kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararını tanımayan hakimleri ‘yürekten’ kutladı.

Fatih Altaylı: Avukatım hüngür hüngür ağladı

Fatih Altaylı, kendisine verilen yurt dışına çıkış yasağından sonra avukatının ‘hüngür hüngür ağladığını’ yazdı. Altaylı, ‘hayatında ilk kez basın suçundan ifade verdikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildiğini’ de söyledi.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 22 bin 722’ye yükseldi

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısının 22 bin 722’ye yükseldiğini açıkladı.

Japonya’daki depremlerde ölenlerin sayısı 110’a yükseldi

Japonya’daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 110’a yükseldi.

Borsada 16 günde 1 milyondan fazla yatırımcı kaçtı

Borsada yatırımcı sayısı 16 işlem gününde 1 milyon 180 kişi azalarak 7,6 milyona indi.

E-ticaret firmalarına 86,2 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl tüketicilerle yapılan mesafeli sözleşmeler konusunda mevzuata aykırı davranan 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira para cezası verdi.