Araştırma: Neptün ve Uranüs'ün renkleri 'bildiğimiz' gibi değilmiş

Gökbilimciler tarafından yürütülen bir araştırma, Neptün ve Uranüs gezegenlerinin renkleri hakkındaki bildiklerimizin yanlış olduğunu ortaya koydu.

Görsel: BBC

1980’lerde bir uzay çalışmasından elde edilen görüntüler Neptün’ün masmavi, Uranüs’ünse yeşil olduğunu gösteriyordu.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre yeni bir araştırma, iki gezegenin de yeşilimsi mavinin benzer tonlarında olduğunu ortaya koydu.

Neptün’ün daha önceki görüntülerinin, gezegenin atmosferinin ayrıntılarını göstermek için geliştirildiği ve bunun da gerçek rengini değiştirdiği belirlendi.

Edinburgh Üniversitesi’nden astrofizik profesörü Catherine Heymans, “Neptün’ün atmosferinde görebileceğiniz özellikleri ortaya çıkarmak için maviyi vurguladılar ve bu yüzden görüntü oldukça mavi görünüyor, ancak gerçekte Neptün aslında Uranüs’e oldukça benziyor” dedi.

‘Gökbilimciler uzun zamandır biliyordu’

Araştırmayı yöneten Oxford Üniversitesi’nden Profesör Patrick Irwin’e göre gökbilimciler, modern görüntülerin çoğunun iki gezegenin asıl renklerini tam olarak yansıtmadığını uzun zamandır biliyordu.

Prof. Irwin, “Doygunlaştırılmış bu yapay renk o zamanlar gezegen bilimciler arasında biliniyor olsa da – ve görüntüler bunu açıklayan başlıklarla yayımlanmış olsa da – bu ayrım zamanla kayboldu” dedi.

Renklerin yanlış temsili ilk olarak, NASA’nın Voyager 2 uzay aracı misyonu tarafından her iki gezegenin çekilen görüntülerinin üç ayrı renkte kaydedilmesi nedeniyle ortaya çıkmıştı.

Analizler, Uranüs ve Neptün’ün yeşilimsi mavinin benzer bir tonu olduğunu ortaya koysa da araştırmacılar küçük bir fark buldu. Neptün’de, daha ince bir pus tabakasından kaynaklanan hafif bir mavilik daha var.

Monthly Notices of the RAS dergisinde yayımlanan araştırma Uranüs’ün kutuplarından birinin Güneş’e dönük olduğu, yaz ve kış aylarında biraz daha yeşil göründüğünü gösterdi. Ancak ilkbahar ve sonbaharda, Güneş ekvatorun üzerindeyken, daha mavi bir tonu var.