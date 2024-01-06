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Yaramazlara biraz batar!

Japonya’daki depremlerde ölenlerin sayısı 110’a yükseldi

Japonya’daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 110’a yükseldi.

Fotoğraf: AA

Japonya Meteoroloji Ajansı 1, 2, 3 ve 4 Ocak’ta İşikava’nın Noto Yarımadası ve açıklarında, büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldiğini duyurmuştu.


NHK’nin haberine göre eyalet yetkilileri, bölgedeki depremlerde 110 kişinin yaşamını yitirdiğini, 200’den fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Anamizu şehrinde meydana gelen toprak kayması sonucu en az 10 kişinin şehirde, 170’ten fazla kişinin de eyaletin çeşitli bölgelerinde mahsur kaldığı bildirildi.

Eyaletteki tahliye merkezlerinin halihazırda 31 bin kişiyi barındırdığı belirtildi.

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