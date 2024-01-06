Erdoğan Blinken'ı ağırladı: F-16 sürecinin sonuçlanması istendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı ağırladı. Fidan, muhatabına Türkiye’nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı kabulde Erdoğan dışında Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.

AA’nın diplomatik kaynaklardan aktardığına göre görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı.

Bakan Fidan, muhatabına Türkiye’nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini aktararak, İsveç’in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın TBMM’ye ait olduğunu ifade etti.

İki bakan, Gazze’de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi.

‘İsrail’in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna’ dikkat çeken Bakan Fidan, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Fidan ayrıca iki devletli çözüme yönelik müzakerelerin bir an önce başlamasını istedi.