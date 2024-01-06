Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,12 kazançla 7.628,73 puandan tamamladı.

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Endeks, hafta içinde en düşük 7.386,99, en yüksek 7.634,08 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 3,46 kazançla 7.075,83 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 7,33 artışla 10.241,11 puan, Mali Endeksi yüzde 1,63 yükselişle 8.015,91 puan, Sanayi Endeksi yüzde 1,74 artışla 11.732,33 puan oldu.

SDT Uzay ve Savunma en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,13’le SDT Uzay ve Savunma oldu. SDT Uzay ve Savunma’yı, yüzde 15,94’le Akfen Yenilenebilir Enerji, yüzde 15,24’le Kocaer Çelik izledi.

Bu hisseler arasında en çok değer kaybedenler, yüzde 20,79’la QUA Granite Hayal Yapı, yüzde 5,10’la Aksa Akrilik ve 3,09’la Hektaş şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 360 milyar 351 milyon lirayla Koç Holding, 330 milyar 96 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 277 milyar 73 lirayla Tüpraş oldu.