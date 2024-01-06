Netflix'te 'planlar değişiyor'

Netflix’te oyunlara uygulama içi satın alım ve reklam eklenecek.

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2024’te tüketicilerin mobil oyunlara 111,4 milyar dolar harcama yapması bekleniyor. Şirketler bu nedenle mobil oyun pazarına öncelik vermeye başladı.

İki yıl boyunca Netflix aboneleri birçok mobil oyunu indirmişti.

Bloomberg HT‘nin haberine göre Netflix aylardır oyunlardan nasıl para kazanılacağı üzerine çalışıyor. Şirket bu kapsamda uygulama içi satın alımlar, daha fazla premium oyun için fiyat etiketi koyma ve reklam katmanı abonelerinin sahip olduğu oyunlara reklam yerleştirme gibi birçok seçeneği gündemine aldı.

Netflix, Grand Theft Auto, Love Is Blind, Monument Valley ve Oxenfree gibi popüler IP’lerin de aralarında bulunduğu 75’ten fazla mobil oyun geliştirdi.

Netflix CEO’su Greg Peters yatırımcılara şu açıklamayı yaptı: “Planlar değişiyor. Neticede Netflix başlangıçta reklam destekli bir katmanın başlatılmasına karşıydı, ancak 2022’de binlerce aboneyi kaybettikten sonra kararını tersine çevirdi.”