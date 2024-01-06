Bahçeli AYM kararını tanımayan hakimleri kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararını tanımayan hakimleri ‘yürekten’ kutladı.

Devlet Bahçeli. (AA)

AYM, tutuklu TİP milletvekili Atalay hakkında hak ihlali kararı vermiş ancak İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay bu karara uymamıştı.

Bunun üzerine Atalay’ın avukatları dosyayı yeniden AYM’ye taşımıştı. Başvuruyu genel kurul gündeminde ele alan AYM, oy çokluğuyla ihlal kararı vermişti.

AYM, paylaştığı açıklamada hem yerel mahkemenin hem de Yargıtay’ın anayasayı ‘gözardı’ ettiğini kaydetmişti.

AYM ayrıca yerel mahkemenin ihlali gidermekle görevli olduğunu belirtmesine rağmen mahkeme dosyayı yeniden Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay yine karara uymamış ve AYM’nin kararının ‘hukuki değerlerden yoksun’ olduğunu savunmuştu.

Muhalefet kararı ‘darbe girişimi’ olarak yorumlarken, AKP kanadından da krizin çözümü için yeni anayasa yapılması teklifi gelmişti.

Bahçeli övdü

Parti genel merkezinde konuşan MHP lideri Bahçeli, AYM’nin ‘bölücülere, teröristlere hak ihlali kararlarını cömertçe verdiğini’ ifade etti.

AA’nın haberine göre Bahçeli, Atalay hakkında verilen ihlal kararlarını tanımayan Yargıtay üyelerini şu sözlerle övdü:

“Bütün dayatmalara ve baskılara direnerek Türk adaletinin onurunu müdafaa eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin şerefli hakimlerini de yürekten kutluyor ve aldıkları kararı destekliyoruz.”