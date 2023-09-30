Akşam Postası / 30 Eylül 2023

Covid-19 bir doktorun daha ölümüne yol açtı
Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, COVID-19’le uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Beşiktaş Fatih Altaylı’dan şikayetçi
Beşiktaş, gazeteci Fatih Altaylı hakkında hukuki işlem başlatacağını duyurdu.
Dağlık Karabağ: Göç eden Ermenilerin sayısı 100 bini aştı
Ermenistan, Dağlık Karabağ’dan göç eden Ermenilerin sayısının 100 bin 417’e yükseldiğini duyurdu.
Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 26 gözaltı
Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.
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