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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 30 Eylül 2023

Covid-19 bir doktorun daha ölümüne yol açtı

Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, COVID-19’le uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

O bir şey değil, ‘Ekinlerin boyu kısa’ diye film sansürlendi bu ülkede

Beşiktaş Fatih Altaylı’dan şikayetçi

Beşiktaş, gazeteci Fatih Altaylı hakkında hukuki işlem başlatacağını duyurdu.


Başroldeki Deniz Celiloğlu’yla ‘Kuru Otlar Üstüne’: Bir ara setten çıkmak istedim

Dağlık Karabağ: Göç eden Ermenilerin sayısı 100 bini aştı

Ermenistan, Dağlık Karabağ’dan göç eden Ermenilerin sayısının 100 bin 417’e yükseldiğini duyurdu.

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Başroldeki Deniz Celiloğlu’yla ‘Kuru Otlar Üstüne’: Bir ara setten çıkmak istedim

Uzmanına sorduk: Ekmek yemeyip de ne yapalım?

Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 26 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

Harari: Yapay zeka, insan zekasından milyonlarca kat hızlı evrimleşecek

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Akşam Postası / 30 Eylül 2023

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