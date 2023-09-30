İmamoğlu’ndan Bilal Erdoğan’a: ‘İşine baksın’ diyeceğim ama işi de yok ki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine “Yan gelip yattı” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a “’Gitsin, işine baksın’ diyeceğim ama işi de yok ki” diye yanıt verdi.

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Dün katıldığı bir programda konuşan Bilal Erdoğan, şunları demişti: “Bu adam yan gelip yattı. CHP’nin başına mı geçecek, cumhurbaşkanı mı olacak? Bunları beklemekten ömrümüz geçecek. Bari İstanbul’u kurtaralım.”

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan İmamoğlu, Erdoğan’a şu yanıtı verdi: “Bu sözü kim söyler? Bu sözü 40 yaşını geçmiş, hâlâ baba eline bakan, işsiz güçsüz biri söyler. ‘Gitsin, işine baksın’ diyeceğim ama işi de yok ki.

Bu konuşmayı yapan kim? Bir babanın konum ve makamını kendine tek varlık sebebi olarak bulmuş ve öyle yaşamış insan. Siyaseti hayatının tek varlık sebebi olarak görmüş bir insandan bahsediyoruz. Bu üzücü. Ben zaten şiddetle baba-oğul, karı-koca siyaset meselesini reddetmişimdir.”

‘Artık ne varsa İBB’de, 16 milyon İstanbullu kullanıyor‘

‘İBB’den Bilal Erdoğan’a bağlı vakıflara aktarılan kaynakların kesildiğini’ anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Yönettiği bir kısım vakıf ve kuruluşların arka bahçesiydi İBB. Şimdi o yok. Yurtlar yok. Hatta içini yap, vakfına ver, o da işletsin, o da yok. Merkezler, binalar yok. Artık ne varsa İBB’de, 16 milyon İstanbullu kullanıyor. O yüzden böyle bir karakteri ve anlayışı ortaya koyan bir şahsı ciddiye almıyorum.”