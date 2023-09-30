Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 26 gözaltı

Ege Denizi’nde saat 12:38’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın aktardığına göre deprem Muğla’nın Bodrum ilçesinin 19,95 kilometre açıklarında, 6,28 kilometre derinlikte kaydedildi. Çok okunanBaşroldeki Deniz Celiloğlu’yla ‘Kuru Otlar Üstüne’: Bir ara setten çıkmak istedim Çok okunanSır perdesi aralanıyor mu? Tupac’ın ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alındı Çok okunanUzmanına sorduk: Ekmek yemeyip de ne yapalım? […]