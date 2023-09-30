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Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 26 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

Fotoğraf: Cumartesi Anneleri

Cumartesi Anneleri, kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle sürdürdükleri eylemlerini ve basın açıklamasını 966’ncı haftada Galatasaray Meydanı’nda yapmak istedi.


Polis, Cumartesi Anneleri’ne müdahale etti.

Cumartesi Anneleri’nin Twitter hesabından duyurduğuna göre en az 26 kişi gözaltına alındı.

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