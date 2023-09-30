Beşiktaş Fatih Altaylı’dan şikayetçi

Beşiktaş, gazeteci Fatih Altaylı hakkında hukuki işlem başlatacağını duyurdu.

Fatih Altaylı. Fotoğraf: Arşiv

Üç gün önce Beşiktaş, ligde karşılaştığı Adana Demirspor’a 4-2 mağlup olmuştu. Maçtan sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yedek kulübesinin önünde Adana Demirspor teknik ekibinden biriyle sarılan Beşiktaş oyuncusu Salih Uçan’ı önce çekiştirmiş, sonra da soyunma odasına doğru iteklemişti. Neye uğradığını şaşıran milli oyuncu Uçan’ın yüz ifadesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Güneş’in bu hareketlerini yorumladı. Altaylı “Bu tabirim için beni bağışlayın ama hödükçe davranışlarını sürdürüyor” demişti.

Bunun üzerine Beşiktaş, kulübün Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Altaylı hakkında hukuki işlem başlatılacağı belirtildi: “Başta adı her daim başarılar ve şampiyonluklarla anılan Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile ilgili hakarete varan ifadeleri için Fatih Altaylı hakkında olmak üzere bundan sonra da haddini aşan kişilerle ilgili ivedilikle hukuki işlemlere başlayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”