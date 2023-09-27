Salih’i itekleyen Şenol Güneş’e Aboubakar gösterildi: Sıkıysa ona yap!

Adana Demirspor’a yenilen Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş’in maçın ardından oyuncusu Salih Uçan’ı itekleyerek soyunma odasına göndermesi tepki çekti. Güneş’e aynı dakikalarda kahkaha atarken görüntülenen bir diğer oyuncusu Vincent Aboubakar’a aynı şeyi yapıp yapamayacağı soruldu.
Beşiktaş, Süper Lig’in 3’üncü hafta erteleme maçında deplasmanda Adana Demirspor’a 4-2 yenildi. Karşılaşmaya skordan çok Şenol Güneş’in maçın sonundaki hareketi damga vurdu.
Güneş, yedek kulübesinin önünde Adana Demirspor teknik ekibinden biriyle sarılan Salih’ı önce çekti, sonra da soyunma odasına doğru itekledi. Neye uğradığını şaşıran milli oyuncu Uçan’ın yüz ifadesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Abuobakar’ın yine maç sonunda rakip tatkım oyuncularından Luis Nani’yle şakalaşırken kahkaha atması dikkat çeken bir başka görüntüydü.
Sosyal medya kullanıcıları, Güneş’e Salih’e yaptığını Abuobakar’a yapıp yapamayacağını sordu.