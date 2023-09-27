Salih’i itekleyen Şenol Güneş’e Aboubakar gösterildi: Sıkıysa ona yap!

Hoca yerden göğe haklı. Ancak genel anlamda hocanın şu beden dili inanılmaz rahatsız ediyor beni. Yabancı oyuncuya yapabilir misin? Abu’ya mesela? Salih’e de yapma. Ve oyuncuyu ezmeye de gerek yok. Daha makul, geniş davranabilirsin. Elit klassın sen. https://t.co/GCvFj0e5IJ