Dünyanın en zengin ikinci insanına ‘kara para’ soruşturması

Fransız milyarder Bernard Arnault ve Rus Oligark Nikolai Sarkisov hakkında ‘kara para aklama’ suçuna karıştıkları iddiasıyla ön soruşturma açıldı.

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Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Arnault 167 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre Rus oligarkın Fransa’daki faaliyetleriyle ilgili ön soruşturma 2022’de başladı ve halen devam ediyor. Savcılık Fransa Ekonomi Bakanlığı’nın mali istihbarat izleme biriminin (Tracfin) hem Arnault hem de Sarkisov’un dahil olduğu gayrimenkul işlemleriyle ilgili bir not eklediğini söyledi.

Fransız yayın organı Le Monde, notun Tracfin tarafından Aralık 2022’de Lyon’daki savcılığa gönderildiğini yazdı. Dava ‘hızlı bir şekilde’ Paris savcılığına aktarıldı.

Le Monde’un haberine göre Sarkisov’a ait şirketler 2018 sonbaharında lüks Alp tatil beldesi Courchevel’de 16 milyon avro (güncel kurla 465 milyon 970 bin TL) karşılığında on dört mülk satın aldı. Gazete bu işlemin Fransa, Lüksemburg ve Kıbrıs’taki karmaşık şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiğini yazdı.