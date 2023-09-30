Covid-19 bir doktorun daha ölümüne yol açtı

Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, COVID-19’le uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haberi Türk Tabipleri Birliği (TTB) duyurdu.

TTB, en kısa sürede Eris varyantına karşı etkili aşılar için harekete geçilmesini istedi.

Covid-19 PCR testi negatif çıksa da klinik ve radyolojik olarak enfeksiyonla uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığının arttığını belirten TTB, “Kapalı ortamlarda maske, bizi ve sevdiklerimizi koruyacaktır” dedi.

COVID-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir.



Adana Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, COVID-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede… — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) September 30, 2023

TTB ayrıca, el yıkama alışkanlığının korunması, kamusal alanların temizliğinin sağlanması, kapalı ve kalabalık alanlarda ve sağlık kurumlarında maske kullanılması, doğru bilgilerin şeffaf bir biçimde paylaşılması gibi halk sağlığı önlemlerinin sürdürülmesinin önemini hatırlattı.

Gerek yapılan aşılamalar, gerekse geçirilmiş hastalığın bir sonucu olarak toplumda önemli ölçüde bağışıklık gelişti. Ancak bağışıklık sorunları olanlarda, ileri yaşta ve ciddi hastalıkları bulunanlarda ve gebelerde enfeksiyon halen ağır hastalıklara ve ölümlere yol açıyor. Bir önceki yıl Covid-19 gripten iki kat daha fazla ölümcül seyretti ve iki kat daha fazla hastane yatışına yol açtı.

Gelişmiş ülkeler ürettikleri ya da satın aldıkları Covid-19 aşılarını yeni varyantlara göre güncelliyorlar. Türkiye gibi üretemeyen ve aşının maliyetinden kaçınanlar hastalığı hafife alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni varyantlara karşı koruyan güncel Covid-19 aşılarıyla ilgili, “Küresel Covid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil” demişti. Koca’nın bu açıklaması TTB, dernekler, kuruluşlar ve uzmanların tepkilerine yol açmıştı.

Ayrıca enfeksiyonun kontrolü için Covid-19 sürveyansının güçlendirilmesi, test olanaklarını artırılması, etkili yerli aşıları üretmek için daha çok kaynak ve zaman ayrılması gerekiyor.