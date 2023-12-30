Akşam Postası / 30 Aralık 2023

Suudilerden ilk açıklama: İki takımın anlaşmaya uymaması üzücü

Suudilerden iptal olan Süper Kupa finalinden sonra ilk açıklama geldi. Maçın organizatörlerinden Riyadh Season, iki takımı ‘anlaşmaya uymamakla’ suçladı.

Süper Kupa finali paylaşımlarına soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Kupa finalinin ertelenmesinden sonra sosyal medya hesaplarından ‘provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarla’ ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AKP’li Ünal’dan Ali Yerlikaya’nın Atatürk paylaşımına tepki

AKP’li Aydın Ünal, İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya’nın Atatürk paylaşımına “Gece darbe mi oldu yoksa?” sözleriyle tepki gösterdi.

Alex de Souza’dan Atatürk paylaşımı

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Alex de Souza, Süper Kupa finali krizinden sonra sosyal medya hesabından Atatürk fotoğrafı paylaştı: “Atatürk yoksa Türkiye de yok.”

Suudi marka, Hande Erçel ile reklam anlaşmasını iptal etti

Suudi parfüm markası Laverne, sosyal medya hesabından Atatürk paylaşımı yapan oyuncu Hande Erçel ile olan reklam anlaşmasını sonlandırdığını duyurdu.

Yoksulluk sınırı 47 bin lirayı geçti

TÜRK-İŞ, aralık ayında dört kişilik aile için açlık sınırını 14 bin 431 lira, yoksulluk sınırını 47 bin 9 lira olarak hesapladı.

AVM’de intihar girişiminde bulunan adamın ailesi: Devlet büyükleri fakirin halinden anlamıyor

İstanbul Maltepe’de bir AVM’de “Açım, çocuklarım aç, borcum var” diyerek intihar girişiminde bulunan Yılmaz Çakır’ın çocuklarının annesi Leyla Gedik, ‘devlet büyükleri’ için “Fakirin halinden anlamıyorlar. Onların karnı tok sırtı pek” dedi.

Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri 1 Ocak’ta ücretsiz

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 1 Ocak Pazartesi günü ücretsiz.

Halka arz şartları değişti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeniden değerlemeye tabi tutarlara 2024 yılı için güncelleme yaptı. Yeniden değerlemeyle halka arz şartları da değişti.

Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 1,16 , gram altın yüzde 1,03 değer kazandı.