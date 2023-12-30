AVM’de intihar girişiminde bulunan adamın ailesi: Devlet büyükleri fakirin halinden anlamıyor

İstanbul Maltepe’de bir AVM’de “Açım, çocuklarım aç, borcum var” diyerek intihar girişiminde bulunan Yılmaz Çakır’ın çocuklarının annesi Leyla Gedik, ‘devlet büyükleri’ için “Fakirin halinden anlamıyorlar. Onların karnı tok sırtı pek” dedi.

Fotoğraf: Anka

Maltepe’deki bir AVM’de önceki gün, 42 yaşındaki kağıt toplayıcısı Yılmaz Çakır’ın onlarca insanın gözü önünde “Açım, çocuklarım aç, borcum var” diyerek yaşamına son vermeye kalkması sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Çok sayıda kemiği kırılan ve halen ağır yaralı şekilde hastanade tedavisi süren Çakır’ın dini nikahı ile birlikte yaşadığı Leyla Gedik, yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

ANKA‘nın aktardığına göre Pendik’te yaşayan 39 yaşındaki dört çocuk annesi Gedik, akşamları kağıt toplamaya çıktığını, dönerken de marketlerin kapıya koyduğu tarihi geçmiş ürünleri alıp çocuklarına yedirdiğini söyledi.

Oraya gıda yardımı için gitmişti

Çakır’ın o gün oraya gıda yardımı için gittiğini, sonrasında ne olduğunu bilmediğini belirten Gedik şöyle konuştu:

“Her tarafı kırık. Ayaklarında, belinde kırık var. Yürümeyecek hala gelmiş. Doktorlar ‘Yürüyebilir ama bir mucize‘ diyorlar. Eşim utangaçtı biraz. Kendinden utanıyordu çalışamıyor diye. İş bulacaktı ama psikolojisi bozuktu. Onun için doğru düzgün bir iş bulamadı. Daha önce hamallık yapıyordu. Benimle kağıt toplamaya çıkıyordu. Akşamları olduğu zaman ikimiz kağıt toplamaya çıkıyorduk. Rahatsız olduğu için ben gidiyordum onunla.”

Onların karnı tok, sırtı pek

Fakirin halinden anlamadıkları için devlet büyüklerine de öfkeli olan Gedik, onlara şöyle seslendi:

“İşte biz bu durumdayız, onların karnı tok sırtı pek. Ne diyeyim ki onlara. Kağıt toplamaya çıkıyorum fabrikaya veriyorum. Günlük 100, 120 lira para veriyorlar. Yani ne kadar çok toplarsak o kadar çok kazanıyorsun. Çok toplarsam çok, az toplarsam az. Bel fıtığı ve boyun fıtığım var hastayım ama kağıt toplamaya çıkıyorum. Zor oluyor işte. Yine eşim benimle gelip kağıt toplamaya geliyordu, şimdi o da gelemez. Ne yapacağımı şaşırdım. Kime bağırsan, kime sesini duyursan, kimse yardım etmez herkes kendi derdinde. Allah çocuklarıma sağlıklı ömür versin. Ben çalışarak çocuklarıma da bakarım.”

Borçları olduğunu belirten Gedik, çocukları için aldığı sosyal yardımın içinden devletin kesinti yaptığını söyledi:

“Borçlar üst üste katlandı, biz de yatıramadık. Çocuklarımın aldığı maaşın içinden devlet kesiyor, vermiyor bize. Kağıt toplayarak geçiniyoruz. Bir de bu ev 750 lira idi şimdi 2 bin lira oldu. Vallahi akşamları oldu mu kağıt toplamaya çıkıyorum. Marketlerde tarihi geçmiş ürünleri atıyorlar onunla geçiniyoruz Allah’ıma bin şükür. Maddi sıkıntımız var, bir de biraz borcumuz var. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir de eşim bu hale geldi hiç çalışamaz çünkü her tarafı kırık platin koymuşlar. Bir daha çalışamaz eşim.”