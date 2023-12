2023’ün en iyi yabancı şarkıları belli oldu. Variety’nin derlediği listeye yılın en çok konuşulan filmi Barbie’den iki şarkı var.

Shakira’nın, eski aşkı futbolcu Gerard Pique’yi hedef aldığı Music Sessions Vol. 53 adlı şarkısı da listeye girdi.

Fotoğraf: Pexels

Variety‘nin seçtiği yılın en iyi 20 şarkısı şöyle:

1. Billie Eilish, What Was I Made For?

2. Boygenius, Not Strong Enough

3. Drake ve J. Cole, First Person Shooter

4. Dua Lipa, Dance the Night

5. Brandy Clark ve Brandi Carlile, Dear Insecurity

6. Olivia Rodrigo, Lacy

7. Nicki Minaj, FTCU

8. Victoria Monet, On My Mama

9. Jason Isbell, King of Oklahoma

10. Ice Spice, In Ha Mood

11. Laufey, Promise

12. Allison Russell, All Without Within

13. Gunna, Fukumean

14. Hozier, Abstract (Psychopomp)

15. 100 Gecs, Dumbest Girl Alive

16. Jonas Brothers, Summer Baby

17. Taylor Swift, You’re Losing Me

18. Sexyy Redd, Pound Town

19. Troye Sivan, Rush

20. Shakira and Bizarrap, Bzrp Music Sessions, Vol. 53