2023’ün en iyi yabancı şarkıları belli oldu. Variety’nin derlediği listeye yılın en çok konuşulan filmi Barbie’den iki şarkı var.
Shakira’nın, eski aşkı futbolcu Gerard Pique’yi hedef aldığı Music Sessions Vol. 53 adlı şarkısı da listeye girdi.
Variety‘nin seçtiği yılın en iyi 20 şarkısı şöyle:
1. Billie Eilish, What Was I Made For?
2. Boygenius, Not Strong Enough
3. Drake ve J. Cole, First Person Shooter
4. Dua Lipa, Dance the Night
5. Brandy Clark ve Brandi Carlile, Dear Insecurity
6. Olivia Rodrigo, Lacy
7. Nicki Minaj, FTCU
8. Victoria Monet, On My Mama
9. Jason Isbell, King of Oklahoma
10. Ice Spice, In Ha Mood
11. Laufey, Promise
12. Allison Russell, All Without Within
13. Gunna, Fukumean
14. Hozier, Abstract (Psychopomp)
15. 100 Gecs, Dumbest Girl Alive
16. Jonas Brothers, Summer Baby
17. Taylor Swift, You’re Losing Me
18. Sexyy Redd, Pound Town
19. Troye Sivan, Rush
20. Shakira and Bizarrap, Bzrp Music Sessions, Vol. 53