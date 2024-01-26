Akşam Postası / 26 Ocak

Bakanlıkta veri yok: 6 Şubat depremlerinde kaç kişinin engelli kaldığı bilinmiyor
Sağlık Bakanlığı yetkililer, 6 Şubat depremlerinde kaç kişinin engelli kaldığı verisine sahip olmadığını söyledi.
İsrail soykırımla yargılanacak
Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika’nın ‘Gazze’de soykırım davası’ başvurusunu kabul etti. Mahkeme, İsrail’in dosyanın reddi talebini reddetti.
Hatay’da kırılmamış faylar mercek altında: 7’nin üzerinde deprem potansiyeli var
Bilim insanları Hatay’da kırılmamış fay hatlarını mercek altına aldı. Bölgede 7,7’ye varan büyüklükte deprem üretme potansiyeli olan faylar var.
Dolar/TL kurunda yeni rekor
Döviz kurlarındaki yüksek seyir haftanın son iş gününde de devam ediyor. Dolar/TL kuru sabah 30,6496’ya yükselerek rekor kırarken, avro/TL kuru 33,5221’e çıkarak rekor tazeledi.
Marmara ve çevresine erken uyarı için 20 tsunami istasyonu
Marmara Denizi ve çevresine 20 tsunami gözlem ve erken uyarı istasyonu kurulacak.
Ankara merkezli 20 ilde ‘çocuk istismarı’ soruşturması: 35 gözaltı
Ankara merkezli 20 ilde, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan 35 şüpheli gözaltına alındı.
Sanal dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı
AKOM tarih verdi: İstanbul’a kar geliyor
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), pazar akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da kar yağışı beklendiğini açıkladı.
Galatasaray ve Dursun Özbek’in cezalarına indirim
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray’a ve sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek’e verilen para cezasında indirime gitti.
ABD’de ilk kez bir mahkum nitrojen gazıyla idam edildi: ‘İnsanlık bir adım geriye gitti’
ABD’nin Alabama eyaletinde bir mahkum, ilk kez nitrojen gazı yöntemiyle idam edildi.
Atmosferdeki karbondioksit oranı yüzde 45 arttı
Atmosferdeki karbondioksit oranı 1880’den bu yana yüzde 45 artarak rekor seviyeye ulaştı.