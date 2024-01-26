Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 26 Ocak

Bakanlıkta veri yok: 6 Şubat depremlerinde kaç kişinin engelli kaldığı bilinmiyor

Sağlık Bakanlığı yetkililer, 6 Şubat depremlerinde kaç kişinin engelli kaldığı verisine sahip olmadığını söyledi.

İsrail soykırımla yargılanacak

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika’nın ‘Gazze’de soykırım davası’ başvurusunu kabul etti. Mahkeme, İsrail’in dosyanın reddi talebini reddetti.


Hatay’da kırılmamış faylar mercek altında: 7’nin üzerinde deprem potansiyeli var

Bilim insanları Hatay’da kırılmamış fay hatlarını mercek altına aldı. Bölgede 7,7’ye varan büyüklükte deprem üretme potansiyeli olan faylar var.

Bir ilk: Altı hastaya çapraz karaciğer nakli yapıldı

Dolar/TL kurunda yeni rekor

Döviz kurlarındaki yüksek seyir haftanın son iş gününde de devam ediyor. Dolar/TL kuru sabah 30,6496’ya yükselerek rekor kırarken, avro/TL kuru 33,5221’e çıkarak rekor tazeledi.

Bu hafta dokuz film vizyonda: İtalya’nın Oscar adayı ‘Kaptan Benim’ beyazperdede

Marmara ve çevresine erken uyarı için 20 tsunami istasyonu

Marmara Denizi ve çevresine 20 tsunami gözlem ve erken uyarı istasyonu kurulacak.

Ankara merkezli 20 ilde ‘çocuk istismarı’ soruşturması: 35 gözaltı

Ankara merkezli 20 ilde, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan 35 şüpheli gözaltına alındı.

Sanal dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı

AKOM tarih verdi: İstanbul’a kar geliyor

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), pazar akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Galatasaray ve Dursun Özbek’in cezalarına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray’a ve sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek’e verilen para cezasında indirime gitti.

ABD’de ilk kez bir mahkum nitrojen gazıyla idam edildi: ‘İnsanlık bir adım geriye gitti’

ABD’nin Alabama eyaletinde bir mahkum, ilk kez nitrojen gazı yöntemiyle idam edildi.

Atmosferdeki karbondioksit oranı yüzde 45 arttı

Atmosferdeki karbondioksit oranı 1880’den bu yana yüzde 45 artarak rekor seviyeye ulaştı.

SON HABERLER

Akşam Postası / 26 Ocak

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.