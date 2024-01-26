Sanal dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı

İnternet üzerinden sanal ortamda ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan dokuz ilde eşzamanlı ‘Sibergöz-18’ operasyonu yapıldı, 28 şüpheli yakalandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon’da eş zamanlı olarak ‘Sibergöz-18’ operasyonları düzenlendi.

Türkiye’nin önde gelen iki araç kiralama firmasının internet sitelerinin oltalama yöntemiyle sahte sitelerini kuran 28 şüphelinin, ‘araç kiralama bedeli’ adı altında gönderilen IBAN numaralarına para gönderen kişilerden kapora bedeli, sigorta bedeli, kasko poliçesi, kasko teminatı, kaza bedeli, cayma bedeli, provizyon ücreti gibi bahanelerle para isteyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şüphelilerin yakalandığını duyurdu: