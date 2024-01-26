Kanada, İsveç onayından sonra Türkiye’ye İHA ambargosunu kaldırıyor

Kanada, İsveç’in NATO üyeliğine onay sürecini tamamlamasından sonra Türkiye’ye uyguladığı ambargoyu kaldıracak.

Fotoğraf: Baykar (Temsili)

Kanada, Türkiye’de üretilen insansız hava araçlarının (İHA) Ermenistan’la Dağlık Karabağ’da savaşan Azerbaycan tarafından kullanılmasını gerekçe göstererek, İHA’larda kullanılan bazı parçaların ihracatını 2020’de askıya almıştı.

Kanada’nın ambargo altına aldığı parçalar arasında Baykar’ın ürettiği insansız hava araçlarında kullanılan kamera parçaları da yer alıyordu.

Reuters’ın iki diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre Türkiye ve Kanada anlaşmaya vardı. Buna göre Türkiye İsveç’in onay sürecini tamamladıktan sonra Kanada uyguladığı ambargoyu kaldıracak.

Türkiye’nin Kanada’dan ithal edilen İHA’ların parçalarının nerde kullanılacağına ilişkin ‘daha fazla şeffaflık’ sözü verdiği ifade edildi.

İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokol Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmişti. Onay kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmış ve

Erdoğan da İsveç’in NATO’ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nı imzalamıştı.