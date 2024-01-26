Yaramazlara biraz batar!

Dolar/TL kurunda yeni rekor

Döviz kurlarındaki yüksek seyir haftanın son iş gününde de devam ediyor. Dolar/TL kuru sabah 30,6496’ya yükselerek rekor kırarken, avro/TL kuru 33,5221’e çıkarak rekor tazeledi.

Fotoğraf: Freepik

Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor.


Haftanın son iş gününde 30,3351 liradan açılışı yapan dolar/TL kuru 30,6496’ya yükselerek rekor kırdı.

32,9417 seviyesinden güne başlayan avro/TL kuru ise 33,5221’e, sterlin/TL kuru da 38,984’e çıkarak rekor tazeledi.

Halen dolar/TL 30,30, avro/TL 32,80, sterlin/TL kuru ise 38,40’larda seyrediyor.

Dolar ve avro güne nasıl başladı? – 26 Ocak 2024

SON HABERLER

TMSF bir varlığı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Aynes Çardak Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 5 milyon 75 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Dolar/TL kurunda yeni rekor

Dolar/TL kuru sabah 30,6496’ya yükselerek rekor kırarken, avro/TL kuru 33,5221’e çıkarak rekor tazeledi.