Dolar/TL kurunda yeni rekor

Döviz kurlarındaki yüksek seyir haftanın son iş gününde de devam ediyor. Dolar/TL kuru sabah 30,6496’ya yükselerek rekor kırarken, avro/TL kuru 33,5221’e çıkarak rekor tazeledi.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor.
Haftanın son iş gününde 30,3351 liradan açılışı yapan dolar/TL kuru 30,6496’ya yükselerek rekor kırdı.
32,9417 seviyesinden güne başlayan avro/TL kuru ise 33,5221’e, sterlin/TL kuru da 38,984’e çıkarak rekor tazeledi.
Halen dolar/TL 30,30, avro/TL 32,80, sterlin/TL kuru ise 38,40’larda seyrediyor.