Bu hafta dokuz film vizyonda: İtalya’nın Oscar adayı ‘Kaptan Benim’ beyazperdede

Sinemalarda bu hafta İtalya’nın Oscar adayı ‘Kaptan Benim’ filminin de aralarında yer aldığı dokuz film vizyonda.

Kaptan Benim

Matteo Garrone’nin yönettiği, İtalya’nın Oscar adayı film, hayallerini gerçekleştirmek için Senegal’den ayrılarak Avrupa’ya gitmeye çalışan iki gencin macera dolu hikayesini işliyor.

Yıllardır hayalini kurdukları şeyleri artık gerçekleştirmek isteyen Seydou ve Moussa, bu amaçla Senegal’den ayrılıp Avrupa’ya gitmeye karar verir. Dünyayı keşfedip, rap yıldızı olmayı hayal eden Seydou ve Moussa, yolculukları boyunca çölün tuzakları, Libya’daki gözaltı merkezlerinin dehşeti ve denizin tehlikeleri gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya kalır.

Rüya Senaryo

Kristoffer Borgli’nin yönettiği, Nicolas Cage ile Julianne Nicholson’ın başrolleri paylaştığı film, sıradan bir hayatı olan bir adamın bir anda tanımadığı yüzlerce insanın rüyalarına girmesi sonrası başından geçenleri anlatıyor.

Çıkış Yok

Yönetmenliğini Claudio Fah’ın yaptığı; Phyllis Logan, Colm Meaney, James Carroll Jordan ve Sophie McIntosh’ın rol aldığı ABD yapımı aksiyon ve gerilim filmi, düşen bir uçağın içerisinde yaşam mücadelesi veren bir grup insanın yaşadıklarını odağına alıyor.

Cem Karaca’nın Gözyaşları

Yüksel Aksu’nun yönetmenliğini üstlendiği film, Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca’nın yaşamını beyazperdeye taşıyor. Usta sanatçıyı İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı filmde, başarılı oyuncuya Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buse Buçe Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel ve Alper Saldıran eşlik ediyor.

Haydi Tut Elimi

Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan, Ada Demirer, Ezo Sunal, Sevinç Erbulak, Alp Kırşan ve Işıl Yücesoy’un rol aldığı film, dans tutkunu iki gencin yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılma sürecinde verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

İnadıyla Şampiyon

Bedran Güzel’in Trabzonspor’un tarihini ele alan belgeselinde, takımın 1967 yılındaki kuruluşundan 2021-2022 yılındaki son şampiyonluğuna uzanan yolda yaşadığı tüm başarıları ve travmaları, futbolcular, başkanlar ve kurucu üyelerinin şahitliğinde anlatılıyor.

Üç dönemden oluşan belgeselde ilk dönemde kulübün kuruluşu ve şampiyonluklar, ikinci döneminde yaşanan duraklama, son dönemde ise yeniden sahalara dönüş ve şampiyonluk yer alıyor.

Büyük Macera 2: Sürpriz Misafir

Natalya Nilova ve Vasiliy Rovenskiy’in yönettiği animasyon film, Büyük Macera’nın hikayesini kaldığı yerden devam ettirecek.

Haftanın yerli korku filmleri

ABD’li yönetmen Mike Sargent’in filmi ‘Ruhlar Bölgesi: Karanlık Taraf’, nedeni anlaşılmayan bir yangında ölen bir tarikat kurucusunun ölümünün arkasındaki sır perdesinin aydınlatılması için başlatılan soruşturma sonrasında yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Haftanın yerli korku filmi ‘Şeytan1’ ise bir fotoğrafçının çektiği karelerin arkasındaki karanlık gerçeği konu alıyor.