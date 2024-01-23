Oscar adayları belli oldu

ABD’deki Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 96’ncı kez verilecek Oscar ödüllerinin adayları belli oldu. ‘Oppenheimer’ en iyi film dahil 13 dalda adaylıkla zirveye otururken, onu 11 adaylıkla ‘Poor Things’ takip etti.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 10 Mart’ta Jimmy Kimmel’ın sunuculuğunda düzenlenecek törenle verilmesi planlanan 96’ncı Oscar ödüllerinin adaylarını duyurdu.
Christopher Nolan’ın tarihin akışını değiştiren atom bombasının yapılış hikayesini anlattığı ‘Oppenheimer’ filmi en iyi film ve en iyi yönetmenin de aralarında olduğu 13 dalda aday gösterildi. Onu 11 adaylıkla, Yorgos Lanthimos’un özgün bir Frankenstein hikayesini anlattığı ‘Poor Things’ takip etti.
Martin Scorsese tarihe geçti
Martin Scorsese’nin 1920’lerde Oklahoma’da yaşadıkları bölgede petrol çıkmasıyla mensupları birer birer öldürülen yerli halkı ve FBI’ın soruşturmasını konu edinen ‘Dolunay Katilleri’ ise 10 adaylık aldı.
81 yaşındaki Scorsese, yönetmenliğe aday gösterilen en yaşlı kişi olarak tarihe geçti.
Gişede rekor kıran ‘Barbie’ de 8 adaylık kazandı.
Kadınlar tarih yazdı
Oscar tarihinde ilk kez, en iyi film dalında aday gösterilen 10 filmden üçü (Justine Triet’nin ‘Bir Düşüşün Anatomisi‘, Greta Gerwig’in ‘Barbie’ ve Celine Song’un ‘Başka Bir Hayatta’) bir kadın yönetmen tarafından yönetildi.
96’ncı Oscar Ödülleri için yarışacak yapımlar ve isimler şöyle:
En İyi Film
- American Fiction
- Bir Düşüşün Anatomisi
- Barbie
- The Holdovers
- Dolunay Katilleri
- Maestro
- Oppenheimer
- Past Lives
- Poor Things
- The Zone of Interest
En İyi Yönetmen
- Christopher Nolan (Oppenheimer)
- Jonathan Glazer (The Zone of Interest)
- Justine Triet (Bir Düşüşün Anatomisi)
- Martin Scorsese (Dolunay Katilleri)
- Yorgos Lanthimos (Poor Things)
En İyi Kadın Oyuncu
- Annette Bening (Nyad)
- Carey Mulligan (Maestro)
- Emma Stone (Poor Things)
- Lily Gladstone (Dolunay Katilleri)
- Sandra Hüller (Bir Düşüşün Anatomisi)
En İyi Erkek Oyuncu
- Bradley Cooper (Maestro)
- Colman Domingo (Rustin
- Paul Giamatti (The Holdovers)
- Cillian Murphy (Oppenheimer)
- Jeffrey Wright (American Fiction)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Emily Blunt (Oppenheimer)
- Danielle Brooks (The Color Purple)
- America Ferrera (Barbie)
- Jodie Foster (Nyad)
- Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Robert De Niro (Dolunay Katilleri)
- Mark Ruffalo (Poor Things)
- Robert Downey Jr. (Oppenheimer)
- Ryan Gosling (Barbie)
- Sterling K. Brown (American Fiction)
En İyi Uyarlama Senaryo
- American Fiction (Cord Jefferson)
- Barbie (Greta Gerwig, Noah Baumbach)
- Oppenheimer (Christopher Nolan)
- Poor Things (Tony McNamara)
- The Zone of Interest (Jonathan Glazer)
En İyi Özgün Senaryo
- Bir Düşüşün Anatomisi
- The Holdovers
- Maestro
- May December
- Past Lives
En İyi Belgesel
- Bobi Wine: The People’s President
- The Eternal Memory
- Four Daughters
- To Kill a Tiger
- 20 Dagys in Mariupol
En İyi Görsel Efekt
- The Creator
- Godzilla: Minus One
- Guardians of the Galaxy Vol. 3
- Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One
- Napolyon
En İyi Sinematografi
- El Conde
- Dolunay Katilleri
- Maestro
- Oppenheimer
- Poor Things
En İyi Kurgu
- Bir Düşüşün Anatomisi
- The Holdovers
- Dolunay Katilleri
- Oppenheimer
- Poor Things
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
- Barbie
- Dolunay Katilleri
- Napolyon
- Oppenheimer
- Poor Things
En İyi Kostüm Tasarımı
- Barbie
- Napolyon
- Oppenheimer
- Poor Things
- Dolunay Katilleri
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
- Golda
- Maestro
- Oppenheimer
- Poor Things
- Society of the Snow
En İyi Film Müziği
- American Fiction
- Indiana Jones and the Dial of Destiny
- Killers of the Flower Moon
- Oppenheimer
- Poor Things
En İyi Özgün Şarkı
- It Never Went Away (American Symphony)
- I’m Just Ken (Barbie)
- The Fire Inside (Flamin’ Hot)
- Wahzhazhe (A Song for My People) (Dolunay Katilleri)
- What Was I Made For? (Barbie)
En İyi Ses Miksajı
- The Creator
- Maestro
- Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One
- Oppenheimer
- The Zone of Interest
En İyi Animasyon
- Çocuk ve Balıkçıl
- Elemental
- Nimona
- Robot Dreams
- Spider-Man: Across the Spider-Verse
Yabancı Dilde En İyi Film
- Io capitano (İtalya)
- Perfect Days (Japonya)
- Society of the Snow (İspanya)
- Öğretmenler Odası (Almanya)
- The Zone of Interest (Birleşik Krallık)
En İyi Yapım Tasarımı
- Barbie
- Dolunay Katilleri
- Napolyon
- Oppenheimer
- Poor Things
Canlı Aksiyon Kısa
- The After
- Invincible
- Knight of Fortune
- Red, White and Blue
- The Wonderful Story of Henry Sugar
Kısa Animasyon
- Letter to a Pig
- Ninety-Five Senses
- Our Uniform
- Pachyderme
- War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko
Kısa Belgesel
- Nǎi Nai & Wài Pó
- The ABCs of Book Banning
- The Barber of Little Rock
- Island In Between
- The Last Repair Shop