ABD’de ilk kez bir mahkum nitrojen gazıyla idam edildi: ‘İnsanlık bir adım geriye gitti’

ABD’nin Alabama eyaletinde bir mahkum, ilk kez nitrojen gazı yöntemiyle idam edildi.

Fotoğraf: Alabama Ceza İnfaz Kurumu

Alabama eyaletinde 1988’deki bir cinayette ‘kiralık katil’ olmaktan idama mahkum edilen 58 yaşındaki Kenneth Smith’in infazı, ilk kez uygulanan bir yöntemle yapıldı.

Yüksek Mahkemenin onay vermesinin ardından Smith’e bir maskeyle solunumu durana kadar nitrojen gazı verildi.

Smith’in yerel saatle 20.25 sularında öldüğü duyuruldu.

BBC‘nin aktardığına göre Smith’in infaz öncesinde son sözleri “Bu gece Alabama insanlığın bir adım geriye gitmesine neden oldu. Beni desteklediğiniz için teşekkürler. Hepinizi seviyorum” oldu.

Alabama Valisi Kay Ivey, infazın hukuki çerçevede yapıldığını savundu.

Smith’in önceki idamı başarılı olamamıştı

Smith, kasım 2022’de zehirli iğne yöntemiyle idam edilmeye çalışılmış ancak yetkililerin idam emri dolmadan önce damar yolu açamaması nedeniyle infaz başarılı olamamıştı.

Bu nedenle Smith, “ABD’de ikinci denemede idamı gerçekleşen ikinci mahkum” oldu.

Smith’den önce 1946’da bir mahkum, elektrikli sandalyedeki arıza nedeniyle ancak ikinci denemede idam edilebilmişti.

İnsan hakları

Kullanılan bu yöntem, ülkede insan hakları tartışmalarına neden oldu.

Ülkede uzun süredir idam cezalarının ‘ırkçılık’ ve ‘yanlış karar’ nedeniyle uygulandığı gerekçesiyle birçok firma, eyalet yönetimlerine infazlarda kullanılacak malzemeleri tedarik etmeyi reddediyor.