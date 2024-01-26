Ankara merkezli 20 ilde ‘çocuk istismarı’ soruşturması: 35 gözaltı

Ankara merkezli 20 ilde, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan 35 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan S.K’nin cep telefonundaki incelemede, çocuklara ait istismar içeriğine rastlanılması ve şüphelinin sohbet uygulamalarındaki gruplarda aktif olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma başlattığını açıkladı.

AA’nın aktardığına göre Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, bir sohbet uygulaması içerisindeki gruplarda çocukların kullanıldığı müstehcen yayınlar temin edildiği, başkalarının kullanımına sunulduğu ve satıldığının tespiti üzerine bu grupları aktif olarak kullanan 37 şüpheliye yönelik gözaltı işlemi başlatıldı.

Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İkametlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız silah ve av tüfeği ele geçirildi.