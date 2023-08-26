Akşam Postası / 26 Ağustos 2023

Akşener: Yerel seçimlere kendi kadrolarımızla gireceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerin ‘Önce koltuğunu düşünenler‘ nedeniyle kaybedildiğini savundu.

HDP, siyasi mücadeleyi YSP’ye devretmeye hazırlanıyor

HDP’nin pazar günü yapılacak kongrede yeni eş başkanlar belirlenecek. Kapatma davası ile karşı karşıya olan HDP’nin siyasi alandaki mücadelesini ise Yeşil Sol Parti’ye (YSP) devretmesi bekleniyor.

Sıcak hava dalgasına üç günlük ara

Meteoroloji, yurt genelinde çarşambaya kadar kademeli olarak azalacak hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren yeniden yerini kavurucu sıcaklıklara bırakacağını bildirdi.

FIFA, kadın futbolcuyu dudağından öpen başkanı görevden uzaklaştırdı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) kadın futbolcuyu dudağından öptüğü için tepki çeken İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’i görevinden uzaklaştırdı.

‘Gençlere vergisiz telefon’ vaadi: Sadece Türkiye’de üretilenlere uygulanacakmış

Gençlere vergisiz telefon için 15 model üzerinde durulduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu düzenlemeyi yaparken 60 milyar dolarlık cari açığı hesaba katarak hareket edeceklerini söyledi. Şimşek, buna göre düzenlemenin Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacağını kaydetti.

Görür, Nurhak’taki depremden endişe etmedi

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin endişelendirmemesi gerektiğini söyledi.

İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle pazar günü (yarın) Vatan Caddesi ve bağlantılı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.