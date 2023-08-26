FIFA, kadın futbolcuyu dudağından öpen başkanı görevden uzaklaştırdı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) kadın futbolcuyu dudağından öptüğü için tepki çeken İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’i görevinden uzaklaştırdı
İngiltere’yi 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası’nın sahibi olan İspanya’da, madalya töreni esnasında Rubiales’in futbolcu Jenni Hermoso’yu dudağından öpmesi sonrası başlayan tartışma sürüyor.
Euronews Türkçe’nin haberine göre FIFA disiplin komitesi, Rubiales’in oyuncuyu rızası olmadan öpmesini içeren davranışlarını soruşturma kararı aldı.
Rubiales’in açılan disiplin soruşturmasının sonucunu beklemek üzere 90 gün süreyle görevlerinden uzaklaştırıldığı açıklandı.
İspanyol hükümeti, kadın oyuncular, futbol kulüpleri ve diğer yetkililerin yoğun baskısı altında olan Rubiales, istifa etmeyeceğini belirtmişti.
İspanya Kadın Milli Takımı oyuncuları da Rubiales’i protesto ederek, milli maçlara çıkmayacaklarını duyurmuştu.