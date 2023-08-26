Görür, Nurhak’taki depremden endişe etmedi

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin endişelendirmemesi gerektiğini söyledi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat saat 11:58’de Nurhak’ta deprem olduğunu duyurdu.

Bu depremi değerlendiren Görür, endişe edilecek bir şeyin olmadığını belirtti. Görür, Twitter’dan şunları yazdı: “Arkadaşlar, Tatlar-Nurhak/K.Maraş’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Malatya Fayının Çardak fayının kesişme noktasına yakın bir yerde oldu. Çardak fayı üzerinde Çelikhan-Göksun arasında fazla endişe edilecek bir şey yok. Malatya fayı üzerinde olan ve yakınında bulunan yerlerde daha özenli olunmalıdır. Bunu da son depremler bu faya stres transfer etmiş olabilir diye söylüyorum. Malatya Fayı, Nurhak- Kemaliye arasında KD (kuzey doğu)-GB (güney batı) yönlü uzanmaktadır.”