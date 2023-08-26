İSKİ’den kuraklık ve tasarruf uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), abonelerine kısa mesaj göndererek su tasarrufu çağrısında bulundu.

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İSKİ verilerine göre, bu yıl mayıs ayı ortalamasında yüzde 48,58’le en yüksek seviyeye ulaşan doluluk oranı yüzde 31,57’ye düşmüştü.

İSKİ’den abonelerin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda kentte uzun süredir olağanüstü kuraklık yaşandığı bildirildi.

Aşırı sıcakların da etkisiyle su tüketiminin geçmiş yıllar ortalamasının çok üzerinde olduğuna işaret edilen mesajda, “İSKİ olarak her türlü tedbiri alarak kesintisiz su temini için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zor dönemi ancak bireysel su tasarrufu ile atlatabiliriz. Lütfen tasarrufu şimdi su varken yapalım; suyumuzu dikkatli kullanalım, susuz kalmayalım” dendi.