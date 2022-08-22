Akşam Postası / 22 Ağustos 2022

‘Cumhuriyet tarihinin en büyük amfi tiyatrosu’nda perde ‘usulsüzlük’le açıldı

Hacettepe Üniversitesi’nde 2007 yılında yapımı tamamlanan ve üniversite yönetiminin “Kendi kaynaklarımız ile yaptık” dediği amfi tiyatronun bilimsel araştırmalar için ayrılan bütçeden yapıldığı ortaya çıktı. Üstelik kimi alımların ‘pazarlık usulü’yle ihale edildiği ve aynı kişiye ait farklı şirketlerin ‘davet‘ edildiği belirlendi.

Hayvanları ve hayvanseverleri hedefe koyan Havrita’ya erişim engeli

Sokak köpeklerinin yerlerinin tespit edilmesi için kullanılan havrita.com adlı uygulamaya Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.

Eczacılıkta bıçak kemiğe dayandı, peki neden?

Pandemi döneminde bütün sağlık çalışanlarıyla birlikte ön cephede savaşan eczacılar ekonomik krizin yarattığı darboğazla ilgili seslerini duyurmaya çalışıyor. Eczacılara özel pazaryeri platformu Farmazon, blog sayfasında yayınladığı yazıda yaşanan sorunları birinci ağızdan aktarıyor.

Nesli tükenmekte olan dağ ceylanlarının yaşam alanına taş ocağı

Hatay’da nesli tükenmekte olan dağ ceylanının yaşam alanı taş ocağı için tahsis edildi. ‘Gazella gazella’ olarak da bilinen dağ ceylanlarının Türkiye’de yaşadığı tek alan Hatay’da. Aynı zamanda dünyada dağ ceylanlarının sayısının arttığı tek yer de Hatay.

Ama bu alan taş ocağına feda ediliyor.

Kredi düzenlemesi sonrası açılış: Risk primi 800 puanı aştı, tahvil getirileri sert düştü

Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimi ve sonrasındaki kredi düzenlemesinin ardından Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) 800 baz puanın üzerini test etti. Tahvil getirileri sert şekilde düşerken, dolar/TL 18,10’un üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Greenpeace asbestli gemi için uyardı: Durdurmak için son 20 gün

Çevre, Şehircilik ve İlklim Değişikliği Bakanlığı’nın sökümüne izin verdiği ama büyük tepkilere neden olan asbestli geminin İzmir’e yolculuğu hızlanarak devam ediyor. Greenpeace, zehirli gemiyi durdurmak için son 20 günün kaldığına dikkat çekti.

‘Düşük maliyetli parça’ kazalara neden oluyor

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Mardin ve Gaziantep’te 36 vatandaşın hayatını kaybettiği kazalarla ilgili yaptığı açıklamada, yükselen yedek parça maliyetleri sebebiyle sürücülerin bakımlarını aksattığına dikkat çekti.