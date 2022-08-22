Hayvanları ve hayvanseverleri hedefe koyan Havrita’ya erişim engeli

Sokak köpeklerinin yerlerinin tespit edilmesi için kullanılan havrita.com adlı uygulamaya Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.

havrita.com adlı harita üzerinden, hayvanların yaşam alanları tespit edilip hedef haline getiriliyordu. Bu harita açıldığından beri, zehirlemeler, kurşuna dizmeler, ölü köpekleri ağaçlara asmalar gibi işkencelerle hayvanlar katledilmişti.

Harita üzerinden sadece hayvanlar değil hayvanseverler de hedef gösterilmişti.

Havrita Başıboş Köpek Haritası’nın sözcüsü avukat Devrim Koçak’sa sosyal medyada paylaşılan katliam görüntülerinin uygulama öncesine ait olduğunu savunmuştu: “Bu olayı başlatan kişi Twitter’da oda açıp konuşurken, ona diyorlar ki, ‘Bize verdin ve paylaştırdın, biz de paylaştık. Bu olaylar eskiymiş Havrita’yla ilgisi yokmuş’ dediklerinde, ‘İsterse 10 yıl önce olsun köpek zehirlenmiş mi? Zehirlenmiş. Biz bunu Havrita için kullanırız, linç başlattık. Kötü mü oldu’ diye ses kayıtları var.”

İstanbul Barosu Hayvan Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yasemin Babayiğit, hayvanların öldürülmesinin ve işkence edilmesinin kanuna göre suç olduğunu söylemiş ve sitenin kapatılması için başvurulacağını belirtmişti.

Bunun yanı sıra sosyal medya üzerinden de ‘Havrita kapatılsın’ etiketi açılarak insanlar tepkilerini göstermişti.