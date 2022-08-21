İstanbul Barosu, Havrita’ya erişimin engellenmesi için harekete geçiyor

Başıboş köpeklerin nerede olduğunu ‘gösteren’ Havrita isimli uygulamanın birçok köpeğin ölümüne neden olduğu iddia edildi. İstanbul Barosu, Havrita’ya erişimin engellenmesi için pazartesi günü başvuruda bulunacak.

Görsel: Havrita

Karar’dan Seda Çakır’a konuşan İstanbul Barosu Hayvan Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yasemin Babayiğit, İstanbul Barosu olarak pazartesi siteye erişim engeli başvurusunda bulunacaklarını söyledi. Babayiğit, Hayvanları Koruma Kanunu’na dikkat çekerek açık ve net biçimde hayvanların öldürülmesinin, hayvanlara işkence edilmesinin yasak ve suç olduğunu vurguladı.

Sokak köpeklerinin bulunduğu bölgelerin kullanıcılar tarafından işaretlendiği ve ‘başıboş köpek haritası’ olarak tanımlanan Havrita isimli internet sitesi nedeniyle çok sayıda köpeğin öldürüldüğü öne sürüldü. Sokak köpeklerinin toplatılmasına yönelik yürütülen kampanyalarla birlikte son dönemde artan köpek zehirlenmelerinin ardında da ‘Başıboş Köpek Sorunu Platformu’na bağlı olarak faaliyetlerde bulunan ‘Havrita.com’ adlı internet sitesinin olduğu iddia edildi.

Köpeklerin yerlerinin harita üzerinden işaretlendiği ve fotoğraflandığı uygulamaya hayvanseverler, “Köpekleri fişleyip öldürüyorlar” diyerek tepki gösteriyor.

Siteye saldırı oldu, güvenliği artırıp tekrar açtılar

Muhabirimiz Altan Sancar’ın aktardığına göre de, Havrita’nın internet sitesine saldırı oldu. Siteye bir süre erişilemedi. Saldırıdan sonra güvenlik artırıldı ve site tekrar açıldı.