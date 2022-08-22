Yükselen yedek parça maliyetleriyle bakımların aksatılması, kazalara neden oluyor

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Mardin ve Gaziantep’te 36 vatandaşın hayatını kaybettiği kazalarla ilgili yaptığı açıklamada, yükselen yedek parça maliyetleri sebebiyle sürücülerin bakımlarını aksattığına dikkat çekti.

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Mardin’de 20 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan iki tır şoförü ile Gaziantep’te 16 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazayla ilgili bir otobüs şoförü tutuklandı.

Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”Olay bütün yönleriyle birlikte soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir” demişti.

Dünya’nın haberine göre TOSEF Mardin ve Gaziantep’te meydana gelen kazalar nedeniyle yaptığı açıklamada, özellikle ağır vasıtaların bakımlarının zamanında yapılmamasının kazalara neden olduğunu belirtti.

TOSEF Genel Sekreteri Hakkı Urfa, araç parkı yaşının ağır ticari tarafında 17’ye ulaştığını ve yükselen yedek parça maliyetleri sebebiyle sürücülerin bakımlarını aksattığını belirterek geçici bakım çözümlerine ve düşük maliyetli parça alternatiflerine yönelişlerin arttığını belirtti. Bu durumun trafik kazalarına davetiye çıkardığını söyleyen Urfa, “Sorulardan bir bu araçların bakımlarının ne sıklıkta yapıldığı. Diğer soru ise araçlarda en önemli ekipman olan lastiklerin durumu. Ömrünü tamamlamış lastiklerle trafiğe çıkan her araç can ve mal güvenliğini tehdit ediyor” dedi.