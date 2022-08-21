Akşam Postası / 21 Ağustos 2022

ABD ‘kaygılarını’ iletmiş: Rusya, yaptırımları Türkiye üzerinden delmek istiyor

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’nın Türkiye üzerinden yaptırımları delmeye çalıştığını ve bu yöndeki ‘kaygılarını’ Ankara’ya ilettiklerini duyurdu.

Mardin’deki kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 20’ye yükseldi

Mardin’in Derik ilçesinde TIR ile iki aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükselirken yaralı sayısı da altısı ağır 26 oldu.

Gaziantep’teki kazada yararlananlardan 16’sı taburcu edildi: Beşinin durumu ağır

Gaziantep Valiliği, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölümünde 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin bilgi verdi. Valilik, yaralanan 16 kişinin taburcu edildiğini; 5’i ağır 13 kişininse tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

İBB, ‘beşli çete’nin Boğaz’daki kaçak inşaatını mühürledi

MNG Holding’in patronu Nazif Günal’ın, izinsiz çivi çakmanın dahi yasak olduğu Boğaz’da kaçak villa inşaatına başladığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) inşaatı mühürlediği bildirildi.

İstanbul Barosu, Havrita’ya erişimin engellenmesi için harekete geçiyor

Başıboş köpeklerin nerede olduğunu ‘gösteren’ Havrita isimli uygulamanın birçok köpeğin ölümüne neden olduğu iddia edildi. İstanbul Barosu, Havrita’ya erişimin engellenmesi için pazartesi günü başvuruda bulunacak.

Kalbe aşı değil, Covid-19 zarar

Sosyal medyada Covid-19 aşılarından (özellikle de mRNA aşıları) kaynaklanan ‘kalp krizi salgını‘ iddiaları durmuyor. Aşı ve bilim karşıtları, binlerce kişiyle yapılan ve sonuçları peş peşe yayımlanan bilimsel araştırmaları görmezden geliyor. Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, “Kalp ve damar hastaları için aşılı değil, aşısız olmak riskli” dedi.

İki askerin yakılmasında ‘fetva’ vermekten yargılanan IŞİD’liden pazarlık teklifi

IŞİD’in iki askeri yakarak öldürmesine ilişkin davada fetva vermekten tutuklu yargılanan Jamal Alwi, bilgiler vererek pazarlık teklif etti: “Bahsettiğim şahıs Suriye’de ikamet etmektedir. Kendisi Suriye’ye bağlı Çobanbey’de bulunmaktadır. Kendisinin kod adı Ebu Abdullah El Şami’dir.”