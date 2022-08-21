İBB, ‘beşli çete’nin boğazdaki kaçak inşaatını mühürledi

MNG Holding’in patronu Nazif Günal’ın, izinsiz çivi çakmanın dahi yasak olduğu boğazda kaçak villa inşaatına başladığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) inşaatı mühürlediği bildirildi.

Fotoğraf: BirGün

Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet, AKP’nin iktidara gelmesiyle dev kamu ihaleleri alarak zenginleşen Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu’nu her fırsatta gündeme getiriyor.

Muhalefetin ‘beşli çete’ olarak nitelediği grup, kamu ihaleleriyle zenginleştikçe, doğayı ve kaynakları hor kullanmak veya yok etmekle eleştirilerin odağında.

Bunun yeni örneği de İstanbul Boğazı’nda yaşandı. BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre ‘beşli çete’ şirketlerinin sahipleri izinsiz çivi çakmanın dahi yasak olduğu İstanbul Boğazı’nda kanunlara aykırı olarak kaçak yapılar inşa ediyor.

Buna göre MNG Holding’in patronu Mehmet Nazif Günal, Sarıyer Tarabya’da üzerinde 1950’li yıllarda inşa edilen bir köşkün bulunduğu boğaz manzaralı bir arazi satın aldı. Ardından sessiz sedasız köşkü yıktırdı ve yeni bir dört katlı villa inşa etmeye başladı.

‘Mimar itiraf etti’

BirGün, inşaat çalışmasına dair ruhsat tabelasının da asılmadığını bildirdi. Habere göre projenin mimarı başta güçlendirme çalışması yaptıklarını öne sürdü ama daha sonra eski köşkü yıktıklarını ve kanuna aykırı olarak yeni bir köşk inşa ettiklerini itiraf etti.

Sarıyer Belediyesi yetkileri de söz konusu alana dair kanunen bir yetkilerinin olmadığını, boğaz bölgesinde yetki ve sorumluluğun İBB’de olduğunu belirtti. İBB yetkilileriyse inşaatın kaçak olduğunu ve incelemenin ardından da mühürlediklerini söyledi.