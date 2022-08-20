Mardin’de kazaya müdahale edenlere TIR çarptı: 10 kişi hayatını kaybetti

Mardin’in Derik ilçesinde TIR ile iki aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

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Gaziantep’te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin’in Derik ilçesinde meydana geldi.

İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki iki araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazayla ilgili ”Mardin Derik’te aynı yerde üst üste iki tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var” açıklamasını yaptı.