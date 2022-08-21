Gaziantep’teki kazada yararlananlardan 16’sı taburcu edildi: Beşinin durumu ağır

Gaziantep Valiliği, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölümünde 16 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin bilgi verdi. Valilik, yaralanan 16 kişinin taburcu edildiğini; 5’i ağır 13 kişininse tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

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Valiliğin açıklamasına göre, TAG Otoyolu’nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat’e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 16’sı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü aktarılan açıklamada, “Halen hastanede yatan 13 vatandaşımız var. 5 hastanın durumu, ciddiyetini koruyor” denildi.

Kazada, aralarında itfaiye erleri Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57), Ahmet Polat (29); sağlık personeller, Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden; İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen (25) ve Umut Yakup Tanrıöver’in de (26) bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.