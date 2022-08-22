Kredi düzenlemesi sonrası açılış: Risk primi 800 puanı aştı, tahvil getirileri sert düştü

Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimi ve sonrasındaki kredi düzenlemesinin ardından Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) 800 baz puanın üzerini test etti. Tahvil getirileri sert şekilde düşerken, dolar/TL 18,10’un üzerindeki seyrini sürdürüyor.

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Geçen hafta MB, yüzde 80’e varan resmi enflasyona rağmen uzun bir aradan sonra politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13’e çekti.

Banka bu kararının ardından kredilere de düzenleme getirdi. Cuma gecesi ticari kredi faizlerini MB’nin faizlerine yaklaştırmak için uygulamaya aldığı makro ihtiyati tedbirler Resmi Gazete’de yayımlandı. Tedbirlerle kredi büyüme hızına sınırlama ve kredilerdeki faiz oranlarının politika faiziyle uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Bazı ticari kredilerde yüzde 20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılıkları uygulamadan kaldıran MB, bunun yerine bankalar için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi getirdi.

Bankacıların tahvil ve krediler üzerinde MB’nin kontrolünü artırdığına dikkat çektikleri adım, bankalar için bir kısım nakit zorunlu karşılıktan gelecek olsa da yeni tahvil tutma zorunlulukları doğruyor. Bu da piyasaya tahvil getirilerinde sert düşüş olarak yansıyor.

Bu düzenlemenin ardından Türkiye’nin risk primi ilk işlem gününde 800 baz puanın üzerini test etti. Bu rakam 29 Temmuz’dan bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Tahvil getirilerinde sert düşüş

Karar sonrası tahvil getirileri de hızla geri çekildi.

İki yıllık tahvil getirisi, cuma son işlemdeki yüzde 17,62’den yüzde 14,02’ye kadar geriledi. Böylece iki yıllık gösterge tahvil getirisi 360 baz puan düştü.

10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 16,93’ten yüzde 14,19’a kadar geriledi. Yani 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 274 baz puan düştü.