‘Altılı masa’ toplantısını CHP’li isim anlattı: Fragman bitti, şimdi film başlıyor

ALTAN SANCAR

Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘altılı masa’nın ilk tur görüşmelerinin son toplantısında fikir ayrılıklarının konuşulduğu ve ‘asla krize dönüşmeyecek’ vurgusunun öne çıkarıldığı öğrenildi. Görüşmeleri değerlendiren CHP’li bir isim ikinci tur toplantılar için “Fragman bitti, şimdi film başlıyor” dedi.

Fotoğraf: CHP

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi liderlerinin bir araya geldiği, 12 Şubat’ta başlayan ve ‘altılı masa’ adı verilen toplantıların ilk turunun sonuncusu düzenlendi. Toplantı sonrası yayımlanan açıklamada ‘kararlılık ve umut’ mesajları verildi. Liderlerin masasındaysa ortaklaşılan noktalar kadar, fikir ayrılıklarının da bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, toplantıda liderler düzensiz göç, ekonomi ve farklı sorunlara üretilecek çözümler konusunda partilerin farklı fikirlerinin olabileceğini belirtti. Ortaya çıkan birlikte hareket iradesinin çözüm üretme üzerine kurulduğunu ve fikir ayrılıklarının ‘kriz sebebi’ olarak görülmemesi konuşuldu.

Parti liderleri seçim dönemine girildikçe ‘partileri yıpratmaya’, ‘seçmeni korkutmaya ve umutsuzluğa sürüklemeye’ yönelik uygulamalar olabileceği ihtimalini de değerlendirdi. Son dönemde İYİ Parti ve DEVA Partisi’ne yönelik saldırılar hatırlatılarak, ortak tepki ve kararlı duruşun devamlılığı önleyeceği fikri paylaşıldı.

Liderlerin toplantıların ikinci turunun takvimini belirlerken seçim sürecinin başlangıcını da dikkate aldıkları belirtildi. Buna göre 2 Ekim’de CHP Genel Merkezi’nde düzenlenecek toplantının ardından her toplantının seçim dönemine atılacak bir adım olarak değerlendirilmesi gerekliliği dillendirildi.

Toplantının ardından Diken’e bilgi veren CHP’li bir isim, ikinci tur görüşmeleri “Filmin fragmanı bile çok güzeldi, şimdi film başlıyor” sözleri ile değerlendirdi.

‘İkinci turda kamuoyunun beklediği kararlar alınacak’

İlk tur görüşmelerin sonucunda alınan kararların ‘büyük önemde’ olduğunu savunan CHP’li isme göre ikinci tur görüşmelerde kamuoyunun da beklediği kararlar alınacak. Bu kararlar arasında ortak adayın yetkilerinin paylaştırılması, liderlerin konumu, atanacak bürokratların isim ve nitelikleri, adayın ismi ve geçiş sürecinin yol haritası bulunuyor.

Kaynağın verdiği bilgiye göre, son toplantıda fikir ayrılıklarının kriz gerekçesi olarak görülmemesinin dillendirilmesi, ikinci turda toplumda heyecan yaratacak konuların konuşulacak olması liderleri de heyecanlandırmış durumda.

Liderlerin bildirisinin de bundan etkilendiğini belirten CHP’li isim son toplantıda yaşananları şöyle anlattı: “Liderler fikir ayrılıklarını konuşup bunun doğal olduğunu ve kriz yaratmadığını dile getirmişler. Her lider de bu konuda hemfikir olmuş ve bu zaten bildiriye de yansıdı. Öte yandan ikinci tur toplantılar bugünkü toplantılardan çok daha heyecanlı geçecek. Masa ilk toplantıda Türkiye’ye demokrasinin nasıl geleceğini, demokrasinin gelmesi için sandığın nasıl korunacağını, kurumların nasıl ayağa kaldırılacağını anlattı. Bunlar büyük adımlar. Şimdi ikinci tura geçilecek. Filmin fragmanı bile çok güzeldi, ama şimdi film başlıyor. Bu toplantılardan birinde adayımız belirlenecek. Toplumun beklediği çok sayıda soruya cevap verilecek. İşin özü, çerçeve çizildi, şimdi fotoğraf çekilecek.”