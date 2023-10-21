Akşam Postası / 21 Ekim 2023

Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye insani yardım girişi başladı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nın geçici süreyle açılarak insani yardımların bölgeye girmeye başladığı bildirildi.

Fazıl Say’a destek çıkan Ömer Çelik’e tepki: ‘Aynaya baksalar iyi olacak’

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, İsviçre’deki konserleri iptal edilen Fazıl Say’a destek çıkıp durumu kınamasıyla ilgili iki farklı tepki geldi. İlk tepki Türkiye’de konser ve festivallerin sık sık iptal edilmesine; diğeriyse Say’ın AKP döneminde hapis cezası almasına yönelik.

Kesinleşti: Süper Kupa maçı Suudi Arabistan’da

Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 30 Aralık’ta Suudi Arabistan’da oynanacak.

Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 26 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

İsrail: Tespit edilen rehine sayısı 210’a yükseldi

İsrail ordusu, ablukadaki Gazze Şeridi’nde 210 İsraillinin Hamas tarafından rehin tutulduğunu tespit etti.