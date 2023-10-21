Galatasaray taraftarından Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel koreografi

Galatasaray taraftarları, Beşiktaş maçı öncesinde Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel dev bir koreografi yaptı.

Fotoğraflar: AA

Bugün akşam RAMS Park’ta oynanan maç öncesi Galatasaray tribününden kartonlarla ‘İlelebet Cumhuriyet’ ve ‘1923-2023’ diye yazıldı. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır” sözüne yer verildi.

Ayrıca dev koreografide Atatürk’ün portresi altında Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, Galatasaray’ın efsane futbolcusu Metin Oktay, UEFA kupasını kaldıran kaptan Bülent Korkmaz ve Okan Buruk yer aldı.

Bunun yanında madenci, öğretmen, çiftçi ve öğrenci figürlerine de yer verildi.