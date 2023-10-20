Derbi öncesi Galatasaray ve Beşiktaş’ta son durum

Galatasaray, Süper Lig’in 9’uncu haftasında yarın Beşiktaş’ı ağırlayacak. RAMS Park’ta yapılacak maç saat 19:00’da başlayacak. Müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

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Galatasaray’da durum

Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, sekiz müsabakada yedi galibiyet, bir beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe’nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Galatasaray’da sakatlığı geçen Hakim Ziyech’in oynayıp oynamayacağı bu akşamki son antrenmandan sonra belli olacak.

Ağrısı bulunmasına rağmen milli takım kampına katılan ve tedavisine burada devam edilen Faslı yıldız, takımla çalışmaların bir bölümüne katıldı.

Milli takımlardan bu gece dönen Wilfried Zaha ve Davinson Sanchez ise derbiye tek antrenmanla çıkacak. Bu iki oyuncunun ilk 11’de oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

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Ligde son yedi maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son yedi karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Antalyaspor’u mağlup etti.

Sahasında kaybetmeyi unuttu

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında çıktığı son 20 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 20 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe’de çıktığı lig karşılaşmalarında 18 galibiyet, iki beraberlik aldı

Son 22 resmi maçında yenilmedi

Galatasaray, son 22 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32’nci haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki altı lig mücadelesini (Biri Hatayspor’a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

Galatasaray, bu sezon da Süper Lig’de sekiz, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde altı ve grup aşamasında iki olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, üç beraberlik yaşadı.

Icardi, 14 maçta 12 gol attı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, takımının gol yollarındaki en etkili ismi olarak öne çıkıyor.

Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 14 resmi karşılaşmada 12 kez ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında sekiz, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise dört kez topu filelere gönderdi.

Yoğun fikstüre giriyor

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle başlayıp 22 gün sürecek bölümde altı maça çıkacak.

Süper Lig ve Avrupa’da yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, sırasıyla ligde Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Almanya’nın Bayern Münih’le iki maç yapacak.

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Beşiktaş’ta durum

Süper Lig’in kalan bölümünde beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, oynadığı sekiz maçta beş galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi yaşadı. Hanesine 16 puan yazdıran siyah-beyazlı ekip, haftaya 4’üncü sırada girdi.

Sakat oyuncuların durumu

Siyah-beyazlı ekipte Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi sakat futbolcuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Beşiktaş’ta Eric Bailly, Salih Uçan ve Umut Meraş’ın yarın kadroda yer alması beklenmiyor. Mert Günok ile Arthur Masuaku’nun derbi kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği ise yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer alamayacak.

Fernandes dönüyor

Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Gedson Fernandes, beş maç sonra formasına kavuşacak.

Portekizli futbolcu, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Belçika ekibi Club Brugge ile 21 Eylül’de oynanan müsabakada görev yapmıştı.

Gedson Fernandes, omzundan ve ayak bileğinden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle dördü Trendyol Süper Lig’de, biri de UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde olmak üzere beş karşılaşmada forma giyemedi.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz’ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna eski takımına karşı ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.

Deplasmanda altı maçtır yenemiyor

Beşiktaş, dış sahada Galatasaray ile yaptığı son altı mücadeleyi kazanamadı.

Kara Kartal, sarı-kırmızılılara karşı deplasmandaki son galibiyetini 2016-2017 sezonunda aldı. Söz konusu sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 27 Şubat 2017’de oynanan maçtan Anderson Talisca’nın attığı golle 1-0 galip ayrılmıştı.

İki takım arasında RAMS Park’ta oynanan son altı karşılaşmanın beşini Galatasaray kazanırken, biriniyse berabere sonuçlandı

Teknik direktör değişti, rakip yine Galatasaray

Beşiktaş, geçen sezonun ardından 2023-2024’te de teknik direktör değişikliği sonrası ikinci maçını Galatasaray’a karşı oynayacak.

Siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş’in istifa etmesinin ardından teknik sorumluluk görevine getirilen Burak Yılmaz, ikinci sınavını Galatasaray önünde verecek. Beşiktaş, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı ilk müsabakada İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti.

Geçen sezon Valerien Ismael’in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Güneş de ikinci maçına Galatasaray’a karşı çıkmıştı. Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynadığı müsabakayı 2-1 kazanmıştı.