İsrail: Tespit edilen rehine sayısı 210’a yükseldi

İsrail ordusu, ablukadaki Gazze Şeridi’nde 210 İsraillinin Hamas tarafından rehin tutulduğunu tespit etti.

Filistinli gruplar ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar

BBC Türkçe‘nin aktardığına göre, İsrail ordusundan bir yetkili Hamas’ın Gazze Şeridi’ne götürdüğü İsrailli rehine sayısının şu anda 210 olduğunu söyledi.

Hamas dün gece iki ABD’li rehineyi serbest bırakmıştı. Bu iki rehine toplam sayıya dahil değil.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 1524’ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin saldırılarında 69 Filistinli’nin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.