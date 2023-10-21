Hollywood yıldızlarından Biden’a mektup: Gazze’nin bombalanmasını durdurun

Aralarında Joaquin Phoenix, Cate Blanchett ve Susan Sarandon gibi Hollywood’un önde gelen isimleri ABD Başkanı Joe Biden’a İsrail-Hamas savaşında ateşkes çağrısında bulunması istedi: “Hayat kurtarmak ahlaki bir zorunluluktur.”

Fotoğraflar: Reuters (Arşiv)

artists4ceasefire.org tarafından organize edilen mektupta şu ifadeler yer alıyor:

“ABD Başkanı olarak, başka bir hayat daha kaybedilmeden Gazze ve İsrail’de derhal gerilimi azaltma ve ateşkes çağrısında bulunmanızı rica ediyoruz.

Son bir buçuk haftada 5 binden fazla insan öldürüldü. Vicdan sahibi herkes bu sayının felaket olduğunu bilir. İnancı ya da etnik kökeni ne olursa olsun tüm yaşamın kutsal olduğuna inanıyor, Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesini kınıyoruz.

Yönetiminizi ve tüm dünya liderlerini Kutsal Topraklardaki tüm yaşamları onurlandırmaya ve gecikmeksizin ateşkes çağrısında bulunmaya, Gazze’nin bombalanmasına son vermeye ve rehinelerin güvenli bir şekilde serbest bırakılmasına davet ediyoruz. Gazze’de yaşayan iki milyon kişinin yarısı çocuktur ve üçte ikisinden fazlası da evlerini terk etmek zorunda kalan mülteciler ve onların torunlarından oluşmaktadır. İnsani yardımın onlara ulaşmasına izin verilmelidir.”

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.