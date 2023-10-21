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Yaramazlara biraz batar!

Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye insani yardım girişi başladı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nın geçici süreyle açılarak insani yardımların bölgeye girmeye başladığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

Hamas’a bağlı hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ‘temel insani yardımlarının’ Mısır sınırından Gazze’ye girdiği belirtildi.


Gazze’deki insani krize vurgu yapılan açıklamada, insani yardımlarla bölgede yaşayan halkın ‘sağlık ve temel gıda ihtiyaçlarının’ karşılanacağı aktarıldı.

Açıklamada, sınır kapısının insani yardımlar için ne kadar süreyle açık tutulacağına dair bilgi verilmedi.

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